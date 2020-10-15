Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1910,05.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 13,6.

Стоимость унции золота в евро составила 1624,12 (-7,21), а в британских фунтах – 1464,63 (-1,52).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.