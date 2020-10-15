Страны НАТО начали учения в Германии на случай ядерной войны

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) начали учения в Германии на случай ядерной войны, сообщает немецкое издание Bild.

«Если ужасный сценарий ядерной войны действительно произойдет, нужно быть готовым: немецкие военно-воздушные силы в настоящее время тренируются с партнерами по НАТО для защиты территории альянса с помощью ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Учения «Стойкий полдень» проходят в условиях секретности, участники, помимо прочего, обучаются использованию истребителей-бомбардировщиков, которые могли бы быть вооружены ядерным оружием в случае войны.

«В этом году местом проведения учений станет авиабаза Нервених в земле Северный Рейн-Вестфалия. Оно считается возможным альтернативным местом размещения тактического ядерного оружия США типа B61, которое, по официально неподтвержденным данным, хранится в Бюхеле в земле Рейнланд-Пфальц.

В то же время в Бюхеле проходят учения «Устойчивая гвардия», во время которых военно-воздушные силы тренируются защищать находящуюся там авиабазу от нападения. По данным бундесвера, использование зенитно-ракетного комплекса «Патриот» практикуется на труднопроходимой местности», — уточняет издание.

Как отмечается, в случае чрезвычайной ситуации водородные бомбы B61, размещенные в Бюхеле, также могут быть сброшены в рамках «ядерного участия» НАТО для уничтожения противника.

«Дополнительное ядерное оружие США хранится в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах. Например, в нынешних учениях задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители», — сказано в сообщении.

По словам военных экспертов, в ходе маневров «Стойкий полдень», которые регулярно проводятся в октябре, отрабатывают, среди прочего, то, как безопасно транспортировать американское ядерное оружие из подземных хранилищ на самолет и устанавливать его под истребителями.

«Однако во время тренировочных полетов бомб нет. Поначалу информации о сценарии учений не было», — добавляет немецкий журнал.

Издание отмечает, что «опасность войны, которая также ведется с применением ядерного оружия, в настоящее время считается значительно большей, чем в последние три десятилетия».

«Основная причина – прекращение действия договора РСМД об отказе от наземных систем средней дальности, способных к ядерному оружию. США расторгли соглашение летом 2019 года при поддержке своих партнеров по НАТО, поскольку они предполагают, что Россия нарушает его в течение многих лет, используя систему средней дальности под названием 9M729 (код НАТО: SSC-8)», — говорится в материале.

Военные эксперты находятся в ожидании новой гонки вооружений.

«США уже работают над новой мобильной наземной системой средней дальности, которая была бы незаконной во времена договора о РСМД. Согласно текущим планам, она должна транспортировать только обычные, то есть неатомные, боеголовки. Однако неясно, останется ли это так в дальнейшем. Кроме того, может скоро истечь последнее крупное соглашение о разоружении между Россией и США. 5 февраля 2021 года истекает срок действия нового договора о СНВ по ограничению стратегических ядерных вооружений. Россия и США говорят о продлении соглашения. Однако в последнее время Москва мало надеется на достижение соглашения с Вашингтоном при президенте Дональде Трампе», — сказано в сообщении.