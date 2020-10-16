Алматы. 16 октября. КазТАГ – Бортпроводницу пытались задушить на борту самолета Алматы-Актау, сообщает пресс-служба АО «Эйр Астана».

«Во время рейса FlyArystan КС 7175 по направлению Алматы-Актау гражданин А. проявлял агрессию по отношению к пассажирам и членам экипажа. Несмотря на предупреждения со стороны бортпроводников, выражался нецензурной бранью, толкал и угрожал пассажирам и экипажу. На требования надеть маску и сесть на место не реагировал. Невзирая на имевшийся билет по направлению Алматы-Актау, начал утверждать, что ему надо в Шымкент, и предпринял попытку открыть дверь самолета. Бортпроводники, в соответствии с инструкцией по предотвращению и пресечению недисциплинированного поведения пассажиров, обездвижили дебошира с помощью ограничителей. Однако пассажир высвободился и начал душить бортпроводницу», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

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«Совместно с членами экипажа они обездвижили авиадебошира и помогали следить за ним в течение полета. По прибытии в Актау буйного пассажира передали полиции», — сказано в сообщении.

По данным авиакомпании, инцидент произошел еще 24 сентября, однако авиаперевозчик сообщил об этом лишь две недели спустя, выражая благодарность пассажирам, которые пришли на помощь бортпроводнице.