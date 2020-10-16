Алматы. 16 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около 3,5 тыс. медиков эмигрировали из Казахстана за последние три года, сообщил генеральный директор республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) министерства здравоохранения Канат Тосекбаев.

«Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Карагандинская области лидируют по показателям внешней миграции медицинских кадров, в итоге внешняя миграция составила 313 специалистов с медицинским образованием. Отток кадров с медицинским образованием составил: 2017 год – 1062, 2018 год – 1225 и 2019 год – 1212», — сказал Тосекбаев на брифинге в пятницу.

По его словам, причины оттока кадров: отсутствие эффективной мотивации и возможности для профессионального развития, психоэмоциональная нагрузка, низкий уровень защиты прав и недостаточные социальные гарантии.

«По официальным данным внутренняя миграция специалистов с медицинским образованием составила 11 278 человек (…). Наибольшая внутренняя миграция медицинских кадров наблюдается в Туркестанской области и городах Нур-Султан и Алматы», — добавил Тосекбаев.