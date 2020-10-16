МИД Казахстана распространил официальный комментарий Тлеуберди по ситуации в Кыргызстане

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Министерство иностранных дел Казахстана распространило официальный комментарий главы МИД Мухтара Тлеуберди по ситуации в Кыргызстане, передает корреспондент агентства.

«В Казахстане положительно воспринимают наметившуюся тенденцию стабилизации ситуации в Кыргызстане. Рассматривая события в соседнем государстве как исключительно внутреннее дело, призываем вновь сформированное правительство в сложившейся непростой политической обстановке сконцентрировать усилия на восстановлении стабильности, законопорядка, консолидации общества, поддержании условий для экономического развития», — говорится в официальном комментарии Тлеуберди, распространенном в пятницу.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана выразил надежду, «что все политические силы страны приложат максимум усилий к поиску взвешенных и созидательных решений при строгом соблюдении норм и положений Конституции Кыргызской Республики, которые позволят достойно выйти из кризисной ситуации».

«Наши страны связывают исторические узы братских, добрососедских отношений, в основе которых всегда лежали взаимопомощь и поддержка в трудные времена. Мы заинтересованы в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане, в дальнейшем продолжении взаимовыгодного сотрудничества в духе договоров о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года», — добавил Тлеуберди.