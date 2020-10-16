Резкое изменение погоды ожидается в ближайшие дни в Нур-Султане и ряде областей

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Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Резкое изменение погоды ожидается в ближайшие дни в Нур-Султане и ряде областей, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«17 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Нур-Султане утром и днем 17 октября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность штормового предупреждения – 90%», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

18 октября в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем резкое понижение температуры воздуха до +2+10.

«В Нур-Султане днем 18 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +6+8 тепла с дальнейшим понижением в течение дня», — предупредили синоптики.

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