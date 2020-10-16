Нацпарк Кокшетау планировал купить велосипеды в три раза дороже средней цены – «антикор»

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Государственный национальный природный парк «Кокшетау» комитета лесного хозяйства и животного мира планировал купить велосипеды в три раза дороже средней цены, сообщает антикоррупционная служба по Акмолинской области.

«Государственным национальным природным парком «Кокшетау» комитета лесного хозяйства и животного мира был запланирован закуп велосипедов на общую сумму Т1 936 407 или Т387 281 за единицу, в то время как средняя рыночная цена составляет Т107 000. После рекомендаций сотрудников департамента организация снизила цену на госзакупку. Экономия планируемых затрат на покупку товара составила порядка Т972 120. Кроме того, благодаря мониторингу учреждением запланировано приобретение на сэкономленные бюджетные средства дополнительных велосипедов», — говорится в сообщении в пятницу.

Также отмечается, что предприятием «Степногорск-водоканал» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска сэкономлено Т5 502 336 путем снижения стоимости полиэтиленовой трубы для водоснабжения, приобретение которой изначально планировалось на общую сумму Т28 800 000 или Т30 тыс. за штуку.

«В рамках контроля соблюдения целевого и эффективного расходования бюджетных средств департаментом по противодействию коррупции по Акмолинской области проведен мониторинг государственных закупок посредством информационно-аналитической системы «Единое окно закупок». В ходе анализа выявлены факты превышения цены закупки над медианной ценой, по которым направлены соответствующие письма в адрес заказчиков с рекомендациями пересмотреть и установить оптимальные цены на планируемые госорганами и квазигоссектором товары, работы и услуги», — пишет пресс-служба.

Уточняется, что после внесенных рекомендаций путем снижения завышенных цен на планируемые к приобретению закупки удалось сэкономить порядка Т225 млн.

Напомним, в начале мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Егемен Қазақстан» сообщил, что в Казахстане изменилась процедура распределения средств, и пообещал, что в условиях кризиса в стране на бюджетные средства не будут покупать мебель и автомобили. МИА КазТАГ с самого начала пандемии коронавируса осуществляет мониторинг эффективного распределения государственных средств, посредством мониторинга портала государственных закупок. Например, как выяснило агентство, лоты на покупку легковушек, мебели и многие другие тендеры размещаются как вопреки обещаниям главы государства, так и вопреки сложившейся ситуации, когда казахстанцы оказались вынуждены за свой счет покупать кислородные баллоны, аппараты ИВЛ и лекарства для лечения COVID-19, чтобы спасти жизни своих родных. Подробнее читайте в материале «Тендер во время чумы – как в коронакризис тратят госсредства вопреки обещанию Токаева».