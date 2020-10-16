«Токаев рассказал, как избавиться от пороков, которые критиковал Абай». «Станет ли Байбек следующим спикером Мажилиса?». «Создадут ли в Казахстане свою партию Прогресса?». «Школьное образование в Казахстане: с ним надо что-то делать, но что?»

Сетевой Казахстан 16 октября 2020г.

FORBES . KZ . «Токаев рассказал, как избавиться от пороков, которые критиковал Абай» — Рабочая поездка президента в Семей началась с участия в церемонии открытия памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен». Открытие композиции приурочено к 175-летию великого поэта и мыслителя Абая КУНАНБАЕВА. На памятнике Абай изображен со своими сыновьями Акылбаем и Турагулом. — Во время юбилея мы не допустили расточительства. Считаю, что это один из способов избавиться от «хвастовства» и «суетных хлопот», которые критиковал Абай. Наследие великого мыслителя – бесценное достояние, открывающее путь к дальнейшему процветанию нашей страны. Пусть благородный дух Абая приведет нас к великим целям! – сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Казахстанские выборы на фоне соседей: спортивной борьбы не ожидается» — Инсайдеры называют месяц и уже определенную календарную дату выборов в мажилис, и вообще про них чуть ли не все заранее известно. Например, то, что ничего не предвиденного, вплоть до дня голосования, ждать не стоит, – ни новых партий, ни неожиданных ярких фигур в списках. А вот после дня голосования… Нет, длительного возмущения (как в Беларуси) и мгновенной «переигровки» результатов (как в Кыргызстане) у нас не ожидается. Тем не менее, что-то посередине между этими двумя сценариями, но только отсроченное и растянутое во времени, Казахстан и ждет.

EHONEWS . KZ . Нурлан ФАДЕЕВ – «Станет ли Байбек следующим спикером Мажилиса?» — Да, БАЙБЕК и его приближенные отвечали за организацию и проведение внутрипартийных выборов, но не стоит забывать, что Nur Otan — это партия лидерского типа, вся система и деятельность которой ориентирована на Первого Президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Поэтому никакой узурпации власти внутри партии Nur Otan в руках Байбека не будет и в помине, так как политическая система выстроена таким образом, что зависит от воли одного лидера — Елбасы. Хотя различные варианты по усилению роли парламента и ликвидации верхней палаты парламента действительно кулуарно обсуждались. В связи с этим ожидать сюрпризов в нынешней непростой социально-экономической ситуации не стоит. Правящая партия будет по-прежнему главным стержнем всей конструкции, которая в ближайшее время не будет меняться.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Артем НОВОЖИЛОВ – «Создадут ли в Казахстане свою партию Прогресса?» — Новое время подразумевает необходимость разбавлять застоявшийся политический аквариум чистой водой. На партийном поле Казахстана новых игроков не появилось, но партийная жизнь все равно забурлила. В обществе много внушительных социальных групп, чьи интересы четко не артикулируются и не представлены. Среди обделенных – малый и средний бизнес, плюс представители городского среднего и «полусреднего» класса, чья потребность в собственной партии назрела и перезрела.

EXCLUSIVE . KZ . «Кем мы считаем Китай: «пандой» или «драконом»?» — О том, что такое «мягкая сила» Китая в Казахстане — в исследовании, проведенном Центром прикладных исследований «TALAP» совместно с Фондом имени Конрада Аденауэра. Некоторые эксперты считают популярность Димаша КУДАЙБЕРГЕНА просчитанным политическим шагом. «Определенно, его успех не является случайностью», — отмечает эксперт Гаухар НУРША. «Конечно, он — талантливый и красивый парень, но поддержка с обеих сторон [Казахстана и Китая], способствующая популяризации его образа, [говорит о многом]. Я считаю, что единственное, что Китай пытается сделать, это избавиться от своего образа, протолкнуть идею о том, что он не собирается агрессивно вторгаться в нашу страну. Вместо этого, будучи большой империей, он пытается позаботиться о своих меньших братьях, таких как страны Центральной Азии. Таким образом, Димаш является удачным примером, потому что Китай признал наличие таланта в Казахстане».

NOMAD . SU . Элина КАЙСАРОВА – «Битва за сельское хозяйство» — Информационные войны вокруг Минсельхоза и политики отдельных представителей отрасли ставят вопрос ребром: почему казахстанские прилавки до сих пор не завалены дешевым и качественным продуктом отечественного производства? Главными героями пламенных дискуссий являются Умирзак ШУКЕЕВ, Асылжан МАМЫТБЕКОВ и Сапархан ОМАРОВ. Если первые двое занимают умы критиков Минсельхоза (МСХ) уже десятилетия, то Омаров попал под огонь лишь в последний год.

CARAVAN . KZ . ««Государство пытается оправдать новый локдаун»: какой будет вторая волна коронавируса в Казахстане» — Можно ли сказать, что вторая волна заболевания уже настигла нашу страну, для каких целей на севере страны уже закрывают на карантин города и села, и будет ли очередной локдаун такой же жесткий, как и весной.

«Коронавирус — это вариант «Майн кампфа» в новой редакции? Версия Олжаса Сулейменова» — В середине ХХ века народу на Земле было около 2 миллиардов. А за полвека стало больше 7. Через пару десятков лет число удвоится. При этом окончательно истощатся и плодородие земли, и подземные ресурсы. Уже вскоре биопищу заменят искусственные материалы из угля, нефти, газа. Но их запасы сокращаются. А других полезных ископаемых органического происхождения нет. Кроме урана. Но уран проще взрывать, чем есть. Вот такой пейзаж вырисовывается. Он и наводит кого-то на мысль об искусственном сокращении человечества. Во имя спасения его части, наиболее продвинутой по пути, предначертанному Богом для вида Homo Sapiens, Человека Мыслящего. Вариант “Майн кампфа” в новой редакции. Но как уничтожить остальных шесть и сохранить Миллиард для продолжения жизни улучшенного человечества? Ядерная война? Не годится, потому что она не пощадит всех и в первую очередь Миллиард. Вот и попробовали коронавирус.

KZ . MEDIA . ««Госклиники лечат в 4 раза дороже». Интервью с Ерланом Нурпеисовым» — Медицинский центр «Талант-К» в Алматы, за счет спонсорских средств оказывающий бесплатную помощь больным коронавирусом, вынужден судиться с органами санэпиднадзора. В августе клиника была закрыта, и на нее был наложен штраф 600 тысяч тенге за якобы имеющиеся нарушения санитарных правил. А ведь, казалось бы, государство должно поощрять и помогать тем, кто частично берет на себя решение его задач в силу своих возможностей! Почему в реальной жизни все происходит совсем не так, в интервью рассказал Ерлан НУРПЕИСОВ, бизнесмен и общественный активист.

CAMONITOR . KZ . «Школьное образование в Казахстане: с ним надо что-то делать, но что?» — Систему школьного обучения, сложившуюся в Казахстане, сегодня не критикуют разве что самые ленивые. Предлагаются и «рецепты лечения», в том числе такие, как создание отдельного Министерства просвещения, которое бы сосредоточилось исключительно на среднем образовании, передача ему от местных органов власти «кураторства» над школами… Насколько адекватны подобные шаги, приведут ли они к искомому результату? Поделиться своими мнениями на сей счет мы и попросили наших экспертов.

AZATTYQ . ORG . «Месяц на поле, чтобы заработать на интернет. Школьники на хлопковых полях» — В Мактааральском и Жетысайском районах Туркестанской области стартовала хлопкоуборочная кампания. Репортер Азаттыка, побывавшая в этих районах, встретила на восьми полях школьников, собирающих хлопок в учебное время. Дети помогают своим родителям, принося в семью по 300 тенге в день, если повезет – 450 тенге.

KURSIV . KZ . «Кто строит жилье в Казахстане» — Лидером по объему совокупного строительства в двух крупнейших мегаполисах Казахстана за 2019 год стал холдинг BI Group (основатель и контролирующий акционер – Айдын РАХИМБАЕВ). За год застройщик с 25-летним стажем ввел в эксплуатацию 984 тыс. кв. м жилья в 20 жилых комплексах. Второе место по объемам строительства в 2019 году заняла корпорация Bazis-A (владельцы – Александр и Павел БЕЛОВИЧИ), которая работает на строительном рынке 29 лет. Доля остальных компаний на рынке значительно ниже, чем у двух глобальных лидеров, и не превышает 5% от объема жилья, сданного в двух мегаполисах по итогам 2019 года.

LITER . KZ . «Пенсионер за рулем. Нужно ли устанавливать предельный возраст водителя в Казахстане» — 76-летний житель Павлодара сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Это уже не первая авария, где главными героями становились люди пожилого возраста. Редакция попыталась разобраться, нужно ли вводить ограничения в вождении для пенсионеров.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.