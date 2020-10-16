Около 23% всех врачей Казахстана работают в частных клиниках – минздрав

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около 23% всех врачей Казахстана работают в частных клиниках, заявил генеральный директор республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) министерства здравоохранения Канат Тосекбаев.

«В системе здравоохранения количество медицинских работников составило 253 883 человек, из которых 74 046 – врачи, 179 837 – средний медицинский персонал. Из общего числа работают в ведомствах 6075 человек, в том числе, 2152 врачей и в частных организациях 40 439, в том числе, 16 796 врачей», — сказал Тосекбаев на брифинге в пятницу.

Таким образом, 22,7% всех врачей работают в частных клиниках.

По словам гендиректора центра, в сравнении с 2019 годом наблюдается прирост врачебных кадров на 1,5% и прирост числа средних медработников на 2,6%. Соотношение врачей к средним медицинским работникам составляет 1:2,4.