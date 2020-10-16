Решить проблему дефицита медкадров ко второй волне COVID-19 обещает минздрав Казахстана

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Решить проблему дефицита медицинских кадров ко второй волне COVID-19 обещает министерство здравоохранения Казахстана.

«Я считаю, что во время возникновения возможной второй волны COVID-19 таких проблем (дефицита кадров медработников – КазТАГ) у нас не будет», — сказал на брифинге в пятницу генеральный директор республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) министерства здравоохранения Канат Тосекбаев.

По его словам, ведется подготовка молодых специалистов в рамках республиканской бюджетной программы.

«В случае второй волны будут дополнительно мобилизованы медработники частных медицинских организаций и сотрудники научных кафедр медуниверситетов. Волонтеры также будут привлечены», — заявил Тосекбаев.