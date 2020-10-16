Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1891,9.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 0,2.

Стоимость унции золота в евро составила 1617,57 (+1,68), а в британских фунтах – 1462,06 (+2,05).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.