Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ — Теплая погода без осадков ожидается в пятницу в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему под влиянием обширного антициклона на всей территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на северо-востоке и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура днем +17+19, ночью 0+2.

В Алматы переменная солнечная погода, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью 0+5.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +7+9.

В Восточно-Казахстанской области без осадков. Днем +12+17, ночью 0-5.

В Акмолинской области области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью 0+5.

В Актюбинской области без осадков. Днем +18+23, ночью +2+7.

В Атырауской области без осадков. Днем +19+24, ночью +5+10.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, ночью заморозки +1+3. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Северо-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Туркестанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Кызылординской области без осадков. Днем +21+26, ночью +4+9.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Костанайской области днем без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +1+6.

В Карагандинской области без осадков. Днем +12+17 (на юге +20), ночью +1+6 (на юге -3).

В Алматинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, заморозки +1+3. Заморозки +1+3. Днем +17+22, ночью +3+8.

В Мангистауской области без осадков. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Павлодарской области без осадков, ночью и утром туман. Днем +11+16, ночью +2+7.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.