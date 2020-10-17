Депутат мажилиса Глеб Щегельский скончался на 51 году жизни

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования по поводу смерти председателя комитета палаты по вопросам экологии и природопользованию Глеба Щегельского, сообщает корреспондент агентства.

«С глубокой скорбью воспринял весть о безвременной кончине Глеба Анатольевича Щегельского. Это был человек с исключительными человеческими и профессиональными качествами, очень чуткий, внимательный и ответственный. Он был истинным патриотом Казахстана. Глеб Анатольевич, безусловно, внес весомый вклад в совершенствование законодательной базы Казахстана. Мы с ним обсуждали очень много вопросов, работая и над законопроектами, и над различными актуальными темами. И каждый раз я видел, что к каждому вопросу он подходил с душой, полностью отдавая себя работе. Для него интересы страны и общества были превыше всего. В эту трудную для его родных и близких минуту от имени всего депутатского корпуса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки. Светлая память о замечательном человеке, надежном коллеге, единомышленнике, депутате мажилиса Глебе Анатольевиче Щегельском навсегда сохранится в наших сердцах», — отметил председатель мажилиса Нигматулин в субботу.

Как уточняется, депутат мажилиса V и VI созывов Глеб Щегельский скоропостижно скончался от сердечного приступа 17 октября 2020 года на 51 году жизни.