Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Дождь ожидается в воскресенье в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, снег. Ветер 10-16, порывы 20 метров в секунду. Температура днем +6+8, ночью +6+8.

В Алматы облачность, без осадков. Ветер 8-10 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +5+7.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 6-10 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +9+11.