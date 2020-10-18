Минздрав Казахстана запретил спортсменам выезд за границу

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Алматы. 18 октября. КазТАГ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан из-за эпидемиологической ситуации в стране и принимаемых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции запретило спортсменам выезд за границу, сообщают госСМИ.

«В связи с ростом заболеваемости в мире, в целях усиления контроля на границе запрещен выезд за пределы страны спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; сокращено число авиарейсов с Украиной, ОАЭ, Германией и Республикой Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сборная Казахстана по футболу, баскетбольный клуб «Астана» и хоккейный клуб «Барыс» проводят на выезде календарные матчи. По всей видимости, по ним будет приниматься отдельное решение.

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