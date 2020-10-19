Караганда. 19 октября. КазТАГ – Карантинные ограничения продлили и усилили в Карагандинской области, передает корреспондент агентства.

«1. Продлить на территории Карагандинской области режим карантина с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона.

Помимо различных ограничений, главсанврач запретил деятельность: развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы,- ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за исключением на открытом воздухе), букмекерских контор; детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений (за- исключением дежурных групп); фудкортов, банкетных залов;- городских и общественных пляжей, аквапарков.

Также он постановил ввести в выходные и праздничные дни такие ограничительные меры, как приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков.