Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 19 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1905,05.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 3,15.

Стоимость унции золота в евро составила 1624,25 (-4,97), а в британских фунтах – 1475,46 (+0,04).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.