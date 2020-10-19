Программное обеспечение почти на Т117 млн хочет купить минтруда и соцзащиты населения РК

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Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Программное обеспечение (ПО) почти на Т117 млн хочет купить министерство труда и социальной защиты населения Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»; наименование – программное обеспечение; дополнительная характеристика – система контроля доступа привилегированных пользователей; плановая сумма – Т40 308 035,7», — говорится в описании одного из пяти лотов на приобретение ПО, размещенных 18 октября на портале государственных закупок.

Также минтруда планирует купить ПО для резервирования и репликации серверов за Т17 470 766,07, анализатор исходного кода за Т25 803 571,43, межсетевой экран для веб-приложений за Т15 609 859,82 и сканер уязвимости веб-приложений за Т17 723 214,29.

Предварительный прием заявок по всем пяти конкурсам стартует 27 октября и завершится 11 ноября.

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