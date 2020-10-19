Кыргызский сценарий в Казахстане – возможен или невозможен?

Сетевые СМИ о третьем госперевороте в Кыргызстане

«Отставка Жээнбекова завершила третий переворот в Кыргызстане» — «В Кыргызстане в скором времени негатив может скопиться уже у уязвленных сегодня кланов и групп, которые соберут недовольных сторонников и точно так же снесут нынешнюю команду», – старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав ПРИТЧИН в интервью Ia-centr.ru рассказал о последствиях отставки президента для страны и уроках кыргызских событий для всего региона Центральной Азии.

— Самое печальное, что ушел единственный легитимный представитель власти в Кыргызстане. Гарант конституции подал в отставку, и сейчас у власти в стране находятся люди, которых якобы «привела улица». Соответственно, легитимность нынешней власти – премьер-министра (а 15 октября Садыр Жапаров уже назвал себя и.о. президента Кыргызстана – ред.) и его правительства под большим вопросом. Нынешняя ситуация означает одно – никто никаких правил соблюдать не будет и достижение власти для групп влияния является первоочередной целью. Решение же проблем и обеспечение стабильности государства в список приоритетных задач не попадает.

Если сравнивать политические структуры, наиболее близок для Кыргызстана именно Казахстан. Однако там политический процесс строился на вовлечении всех частей общества. Если в Кыргызстане – это «север»-«юг», то в Казахстане – это три жуза.

И если посмотреть в РК на баланс и вовлечение различных региональных групп влияния, то ситуация достаточно сбалансированная. То есть нет такого, что один жуз, какой-то региональный клан, занимает доминирующее положение во власти. На регионально-элитном уровне в Казахстане ситуация в корне отличается от происходящего в Кыргызстане. В Казахстане всегда работают механизмы рекрутирования и вовлечение разных групп, что и обеспечивает на традиционном региональном уровне относительную стабильность в государстве.

При этом пример Кыргызстана всегда оставался для Казахстана определенным раздражителем. Потому что с точки зрения свободы медиа, конкурентной политики – Кыргызстан исторически уже «белая ворона» в регионе, где вертикали власти отстроены, а контроль над политическими процессами и конкурентной политической борьбой – это залог стабильности.

Объясняется статус дел тем, что большинство государств Центральной Азии сейчас находятся в транзитном периоде, когда партии как акторы и как представители интересов определенных групп населения еще не стали эффективными объединениями. Не превратились в институты, способные действовать в легальном, правовом поле. Соответственно, конкурентная борьба, наличие нескольких центров власти – серьезный вызов для всех государств.

Поэтому на нынешнем этапе страны ЦА не готовы к переходу к полноценной конкурентной борьбе. Пример Кыргызстана показывает, что существуют серьезные негативные последствия перехода к чистой конкуренции и приоритета достижения власти как главного элемента борьбы.

«Революция или клановые разборки? Что думают о событиях в Кыргызстане эксперты» — Талгат КАЛИЕВ, директор Института прикладных этнополитических исследований — Кыргызский феномен можно диагностировать как устоявшуюся форму смены власти или модель политической культуры, в которой насильственная смена власти стала привычным явлением. Изгнание из страны президентов Акаева и Бакиева, недолгое правление временного правительства во главе с Розой Отунбаевой, президентство скандального Атамбаева и избрание упрятавшего своего предшественника за решётку Жээнбекова, – в этой непродолжительной хронологии власти сегодняшние события в Бишкеке определённо способны сделать насильственные форматы доминирующими.

«Политолог о событиях в Кыргызстане: Это межклановая война» — Политолог Уразгали СЕЛЬТЕЕВ — В отличие от Беларуси, в Кыргызстане политики используют протестующих для достижения своих личных целей. Поэтому ситуации в этих странах абсолютно нельзя сравнивать. И неправильно называть события в Бишкеке народной революцией. Идет исключительно острая межклановая борьба между Жээнбековым и Атамбаевым. Ситуация драматическая. Ранее они были союзниками. Атамбаев обеспечил победу Жээнбекова на президентских выборах в 2017 году. Но потом протеже предал своего бывшего шефа. Жээнбеков зачистил команду Атамбаева и самого отправил в тюрьму. Сейчас сторонники экс-президента в рамках реваншизма использовали парламентские выборы как повод для сконцентрированного удара. При этом я считаю, что Жээнбеков проиграл тактически. Его окружение сработало беззубо, не смогло сбалансированно координировать ход парламентских выборов в свою пользу. Поддерживаемые президентом партии слабые.

Кто бы ни приходил к власти в Бишкеке, в целом политическая элита в Кыргызстане слабая с точки зрения профессионального потенциала управления государством. Экономика в ауте. Масштабы коррупции запредельные. Никто даже не задумывается над «красивыми схемами». Разворовывают страну нагло и в открытую. При таком раскладе реальных позитивных перемен гражданам страны в ближайшее время не стоит ждать.

«Митинги в Беларуси, беспорядки в Кыргызстане. Надо ли волноваться за ЕАЭС и Казахстан?» — События в Беларуси и Кыргызстане показывают одну простую истину: постсоветский авторитарный консенсус, общественные договоры, заключенные в прежние годы, близки к своему завершению. Происходят серьезные сдвиги в массовом сознании, прежние экономические модели, которые обеспечивали консенсус, себя исчерпали и не способны давать новые рабочие места и поддерживать прежний уровень благополучия, — уверен политолог Айдос САРЫМ.

Схожесть Беларуси и Кыргызстана заключалась в том, что обе страны имели трудоизбыточное население, которое в период пандемии и всемирного закрытия вернулось домой, отметил он.

— Случись выборы там и там в другое, более спокойное время, быть может, история могла бы пойти немного по другой тропинке, пусть даже к тому же знаменателю, в котором они в итоге оказались. Но что случилось, то случилось, — продолжил эксперт. — Разницу между этими странами мы тоже наблюдаем. Объединяет их только одно — непонимание властями изменившихся обстоятельств. Хотя, справедливости ради, надо признать другое: в Кыргызстане гораздо более сложный случай, помноженный на усиливающуюся архаизацию общества.

Досым САТПАЕВ — Кто бы ни пришел к власти в КР, он скорее всего будет искать поддержки у России. Это было видно и по предыдущим руководителям. Можно вспомнить конфликт между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым — оба этих политических игрока обратились к Путину за поддержкой. Заявления о выходе Кыргызстана из ЕАЭС могут вызвать негативную реакцию значительной части населения, которым выгоден облегченный режим для кыргызских граждан, работающих в России, по сравнению, например, с трудовыми мигрантами из Таджикистана или Узбекистана.

Казахстан, однако, сам находится в предвыборной ситуации — подготовка к парламентским выборам, которые должны пройти в следующем году, уже идет.

— Естественно, когда президентские выборы в прошлом году вызвали протесты, это насторожило власти. Наверху понимают, что протестность никуда не делась, более того, эпидемия коронавируса, рост безработицы, рост бедности, проблемы с бизнесом, общее падение экономики страны будут ещё больше увеличивать социальную напряженность в стране, — считает Досым Сатпаев.

«Данияр Ашимбаев: Мы получим тот же Минск или Бишкек, если ничего не будем менять» — Ухудшение экономической ситуации в стране уже налицо. В первый карантин больше 6 миллионов человек подали заявки на получение пособия по причине временной потери дохода. Если посчитать этих людей вместе с членами их семей, то получается практически половина населения страны.

По некоторым данным, около 50% предприятий после карантина так и не открылись. Значительно выросла кредитная задолженность. Недавно в парламенте РК была встреча с экспертами, и там прозвучала цифра, что свыше трех миллионов казахстанцев имеют просроченную (свыше трех месяцев) задолженность по кредитам. Денег у населения больше не становится, но государственные экономисты предлагают ужесточение фискальной политики и повышение налогов.

В условиях, когда экономика в РК сама по себе была слабой, плюс по ней нанес удар еще и карантин, такие идеи властей и коррупционные схемы отдельных органов вызывают озлобление у людей. Поэтому, легко предположить, что и повторный карантин может способствовать росту протестности и переходу ее в открытую форму.

Во-вторых, выборы в стране (парламентские выборы в Казахстане должны пройти в 2021 году – ред.) должны быть хорошо спланированы. Снижение норм для регистрации партий не было воспринято. Новых партий не возникло. Поэтому можно предположить, что на предстоящих выборах на партийное поле будут также претендовать шесть партий. А точнее три, потому что другие две – полумертвые, а ОСДП (Общенационально социал-демократическая партия) непонятно кем управляется.

В таких условиях три партии – «Nur Otan», «Ак жол» и КНПК (Коммунистическая Народная партия Казахстана) наберут большинство голосов. Но проблема в том, что в Казахстане есть немалое количество людей, которые не доверяют ни одной из этих партий. И другой альтернативы никто не может предложить… Тем временем до выборов осталось порядка двух месяцев, со дня на день объявят уже точную дату их проведения, но новых партийных проектов в Казахстане так и не появилось.

Власть заинтересована в более лояльном депутатском корпусе, который не будет создавать проблем. Какое решение будет принято перед выборами о составе кандидатов в депутаты от правящих партий, то и будет предопределять исход кампании и политическую ситуацию вокруг парламентских выборов.

Нурсултан Назарбаев предложил в рамках праймериз очень хорошую идею – обновление партии и ее депутатского корпуса за счет общественных активистов. В значительной степени задача была выполнена, но мы видели, что акимы все равно постарались продвинуть своих кандидатов. На данный момент многое зависит от администрации и самих партий: смогут ли они договориться о таком составе парламента, чтобы он выглядел и свежим, и новым, и избрание которого не вызовет вопросов у основной массы населения.

Хотя, я думаю, определенная протестность все же будет. Тем более, что мы наблюдали огромную подготовку независимых наблюдателей во время последних президентских выборов, но мы не видим, как государство готовится к выборам сейчас. Поэтому складывается впечатление, что выборы хотят провести по прежним лекалам и с верой, что 80% проголосуют за «Nur Otan». Но все прекрасно понимают, что так не будет.

Во-первых, в стране выросло социальное недовольство. Во-вторых, есть явное недовольство партийной системой. В-третьих, есть невыраженная оппозиционность, которая должна получить разрядку в ходе предвыборной кампании.

Но за «Nur Otan», который будет говорить «все хорошо, прекрасная маркиза, давайте не будем ничего менять», может, и проголосуют, но это вызовет митинги. Вопрос в том, что властям нужна партия, которая будет привлекательна и для избирателей, и для самой власти. Пусть даже она будет не самой удобной.

Сейчас многие говорят, что Токаеву не интересен рейтинг «Nur Otan», поскольку он не является лидером партии. Но те, кто голосует за «Nur Otan», они голосуют не за Токаева или за Назарбаева, а за власть. И сейчас голосование «за» или «против» «Nur Otan» будет голосованием в том числе «за» Токаева, либо против него. Понятно, что сейчас принципиальных противоречий между Акордой и Библиотекой нет, но есть противоречия между сторонниками обновления, которых хватает везде, и консерваторами, которые вообще ничего не хотят менять.

Однако, если ничего не менять, то мы получим и бишкекский вариант, и белорусский вариант можем получить.

«Есть ли в Казахстане предпосылки для «кыргызского сценария»?» — Петр СВОИК — В принципе, он более чем возможен. Но вопрос даже не в трайбализме, а в том, что конкурентные выборы и создание власти на основе реальной партийной конкуренции, равно как и реальная конкуренция отдельных кандидатов, предполагает достаточно высокую консолидацию внутри государства – как во власти, так и между властью и избирателями. Должна быть некая глубинная основа, в рамках которой только и можно допускать такие конкурентные выборы и которая будет служить некой гарантией того, что их итоги никто не станет оспаривать.

Относится ли это к Казахстану? В высокой степени – да. Поскольку всем известно, что выборы у нас регулируются администрацией президента. Голоса избирателей вторичны перед тем, что акимы через избирательные комиссии, по заказу АП выводят как процент явки, так и победителей. Это все хорошо знают.

Но сможет ли на предстоящих парламентских выборах правящая партия таким же образом изобразить свою победу через приписки? Большой вопрос. В Казахстане сегодня междувластие. Старый президент уже не очень властен. Его преемник тоже как-то не демонстрирует способность править или разруливать все железной рукой. Очень вероятно, что на выборах партии начнут реально соревноваться друг с другом. А система к этому не готова, поскольку настроена на фальсификации. Более того, очень даже не исключено, что проигравшая партия, а вернее, подключенные к ней клановые игроки, могут поставить под вопрос результаты выборов. И Казахстан, хотя это сейчас кажется почти невероятным, легко может скатиться к кыргызскому сценарию, и опять же потребуется некий судья, которого пока нет…

Талгат ИСМАГАМБЕТОВ — Кыргызский вариант у нас невозможен по ряду причин. Прежде всего, потому, что власть в РК никогда не шла на поводу толпы. В то время как у соседей подобные случаи были, и не раз.

Конечно, такая степень организованности (если это слово здесь применимо) протестующих в Кыргызской Республике зиждется не на идеологических основах, не на прочности профессиональных и прочих «длинных» связей и отношений, а на клановом характере действий местной элиты и ее способности мобилизовывать массы через свои каналы.

Наш, казахский, трайбализм привык к бюджетному распределению ресурсов, представители формирующих его кланов смотрят на бедных соплеменников свысока. Тогда как кыргызские кланы умеют находить подход к населению, «зажигать» и направлять своих людей.

Если либерализовать избирательный процесс, то у нас такое, как в Кыргызстане, не случится, ибо партийная система в Казахстане настолько зарегулирована и зажата, что каким-либо кланам нет резона брать под контроль ту или иную партию. В Кыргызстане же у кланов был и есть смысл действовать в рамках партийной системы.

В целом, мы сильно разошлись с Кыргызстаном и в плане характера борьбы внутри элит, и с точки зрения специфики партийной системы. Но «догонять» соседей не стоит – лучше наладить нормальную систему взаимоотношений как между элитами и народом, так и внутри элит.

Марат ШИБУТОВ — Сразу скажу: разговоры про схожесть — это полная ерунда. У казахов были собственное ханство и элита, что в любом случае говорит о привычке к большей централизации власти и о другой политической культуре. Плюс у казахов миграция всегда была более активной, а в соседней стране люди как жили в своих маленьких долинках, так и живут. Поэтому трайбализм у них развит намного больше, чем у нас.

Но это если о прошлом. А теперь о настоящем. У нас совершенно разные экономики. Треть взрослых кыргызстанцев работает вне страны, основные производства (швейное, алкогольное, табачное) постоянно выпускают контрафакт, торговля основана на контрабанде. Именно поэтому там такие сильные организованные преступные группировки. Образно говоря, нынешние события в Кыргызстане можно обрисовать так: политики, финансируемые южными контрабандистами и производителями, пытались установить свое господство, а этому воспротивились другие политики, финансируемые северными контрабандистами и производителями водки. Поэтому у них сейчас премьер-министром стал человек, который вообще-то является осужденным на 11 с половиной лет преступником. Прямо из тюрьмы – в кресло главы правительства. В принципе, у нас в Казахстане лояльности к преступникам в политической культуре гораздо меньше, так что такие вещи здесь не пройдут.

К вопросу о том, возможно ли у нас нанять большое количество людей, чтобы они устроили массовые беспорядки? Да, запросто – тут, скорее, надо удивляться тому, что до сих пор этого никто не сделал. Может, боятся, что исполнители просто украдут деньги и сбегут, никого не наняв? У нас это вполне возможно.

Но в целом, благодаря карантину и прочим действиям государства у нас есть масса непристроенных людей, которые вполне могут за 100 долларов спокойно выйти на площадь и даже попытаться устроить беспорядки. Они могут и какие-то административные здания занять, потому что силовики не будут стрелять — они помнят о посадках полицейских после Жанаозена. Но, думаю, взять власть таким способом не удастся. Поколебать – да, а вот взять и удержать – нет.

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