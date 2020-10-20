Представлен проект поправок в конституционное законодательство РК по выборам акимов

Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Представлен проект поправок в конституционное законодательство Казахстана по выборам акимов, передает корреспондент агентства.

«Как показывает опыт многих зарубежных стран, при прямых выборах глава местного исполнительного органа (аким) чувствует большую ответственность перед своими избирателями,что положительным образом сказывается на результатах его работы. Построение правового государства и справедливого гражданского общества нельзя представить без демократического избирательного процесса. Выборы являются важным институтом современной демократии, выражением волеизъявления народа, одним из основных форм его участия в государственном управлении», — говорится в концепции проекта конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

По словам разработчиков, прямые выборы акимов сел, поселков, сельских округов в нынешних реалиях, позволят: гражданам повысить активность в полноценной реализации своих конституционных прав; будут способствовать повышению восприимчивости местных органов государственного управления к потребностям и проблемам населения; в полной мере реализовать концепцию «слышащего» государства; лучше узнать возможности и профессиональные качества кандидата на должность акима.

«Впервые в Казахстане экспериментальные косвенные выборы акимов сельского уровня состоялись 29 мая 1999 года в Чемолганском сельском округе Карасайского района Алматинской области. 20 октября 2001 года, вновь в порядке эксперимента были проведены выборы в 28 сельских населенных пунктах с расчетом – по два населенного пункта в каждой из 14 областей республики. Далее в период до 2013 года, неоднократно в порядке эксперимента проводились выборы акимов районов, городов областного и районного значения, а также сел, поселков, сельских округов, что позволило провести реальную апробацию избирательных механизмов», — уточнили авторы концепции.

В 2013 году, отметили они, имея уже определенный опыт и практические наработки, был принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления», направленный на повышение роли маслихатов при избрании акимов в городах районного значения, сельских и поселковых округах, в части введение норм о выборности акимов городов районного значения, поселков, сел, сельского округа депутатами маслихатов.

«В настоящее время согласно вышеуказанному закону выдвижение кандидатов в акимы производится акимом района после согласования с собранием местного сообщества городов районного значения, сел, поселках и сельских округов. В действующей системе выборности акимов выдвижение кандидатов акимом района вполне оправдано, поскольку именно он несет персональную ответственность за состояние дел в целом по району, и в каждом административном образовании в частности. На сегодня имеется повышенный интерес к выборам акимов сел населением на прямую.Соответственно, следующий этап развития – вопрос повсеместного введения прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов, которые будут учитывать точку зрения, и соблюдать интересы своих избирателей», — сказано в документе.

Разработчики ожидают, что данные выборы «станут важным этапом развития и избирательной системы Казахстана, основой для накопления нового практического опыта организации и проведения масштабных региональных электоральных кампаний».

В рамках представленного законопроекта в конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» планируются внесение изменений в части проведения выборов акима села, поселка, сельского округа Казахстана, в том числе: назначение выборов акима села, поселка, сельского округа; требования, предъявляемые к акиму села, поселка, сельского округа; порядок выдвижения кандидатов в акимы села, поселка, сельского округа; порядок сбора подписей в поддержку кандидата (самовыдвиженцев) в акимы села, поселка, сельского округа; порядок регистрации кандидатов в акимы села, поселка, сельского округа; порядок снятия кандидатуры, отмена решения о выдвижении кандидатом в акимы села, поселка, сельского округа; размер избирательного фонда кандидата в акимы села, поселка, сельского округа; порядок выдвижения кандидатов в акимы села, поселка, сельского округа после окончания срока регистрации; порядок подсчета голосов при выборах акима села, поселка, сельского округа; порядок установления и опубликования итогов выборов акима села, поселка, сельского округа; порядок регистрации акима села, поселка, сельского округа.

«Необходимо подчеркнуть, что новый проект закона предусматривает выдвижение кандидатов зарегистрированными политическими партиями, что расширяет роль и ответственность политических партий. При этом и для акимов сельского уровня, которого выдвигает политическая партия, это также большая ответственность не только перед населением, но и самой партией. Кроме того, в целях реализации пассивного избирательного права жителей соответствующих сел, поселков, сельских округов, законопроект предусматривает допустимость самовыдвижения.Кандидат в акимы, выдвигаемый населением, должен собрать в свою поддержку соответствующее количество подписей. Подобный порядок установлен в отношении кандидатов в президенты и депутаты парламента», — уточнили разработчики.

Таким образом, по их мнению, проект закона «делает упор именно на укрепление системы местного самоуправления в частности в частности в селах, поселках и сельских округах».

«Стоит отметить, что срок полномочий акимов сел, поселков, и сельских округов останется прежним– четыре года. Данные сопутствующие дополнения будут рассмотрены в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов», — говорится в концепции.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с посланием к народу Казахстана, заявил, что «общественный запрос свидетельствует о необходимости прихода на должность сельских акимов через проведение выборов». Этот важный шаг, по словам главы государства, «нужно всесторонне обдумать и реализовать последовательно», при этом, по его мнению, «этот вопрос нельзя откладывать». Как отметил Токаев, в 2021 году в ряде сельских округов заканчиваются сроки полномочий акимов, в связи с чем, по его словам, «можно провести прямые выборы сельских акимов».