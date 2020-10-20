Запас лекарственных средств позволит лечить от КВИ до 60 тыс. пациентов в месяц

Нур-Султан. 20 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Созданный на случай второй волны коронавирусной инфекции (КВИ) запас лекарственных средств позволит лечить до 60 тыс. пациентов в месяц, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Единым дистрибьютором закупаются 44 наименования дефицитных и востребованных ЛС (лекарственных средств – КазТАГ) по COVID-19 на сумму Т8,2 млрд, для лечения порядка 60 тыс. пациентов в стационарах в месяц. Объем неснижаемого запаса закупается вне заявок по прогнозу МЗ РК для формирования подушки безопасности в случае второй волны КВИ», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что по состоянию на 15 октября закуплено 37 наименований лекарственных средств на сумму Т5,92 млрд.

«Данная мера позволит создать резерв по ЛС для лечения КВИ для второй волны и сгладить проблемы с планированием потребности и заболеваемости», — отметил Цой.