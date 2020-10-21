Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне – Смаилов

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне, заявил заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов.

«На сегодня госдолг находится на безопасном уровне. Тот лимит, который установлен, 27% — это наш внутренний лимит, который мы сами для себя в рамках концепции установили. В целом, международные организации устанавливают лимит в 50% ВВП», — сказал Смаилов, отвечая на вопрос в ходе обсуждения законопроекта «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2020 – 2022 годы» на пленарном заседании мажилиса в среду.

По его словам, государственный долг находится на достаточно безопасном уровне и ежедневно мониторится.

Причем, в настоящее время, в связи с кризисными явлениями, этот лимит пересматривается, по его данным, в сторону повышения в странах Европейского Союза.

«Поэтому, от тех лимитов, которая установлены международными организациями, мы еще далеки и в целом, показатель находится на постоянном мониторинге и с учетом того что в рамках трех лет, мы снижаем дефицит и максимально заимствуемся в мягких валютах: тенге, российских рублях и уходим от валютных рисков, позволяет нам быть на относительно комфортном уровне (по уровню госдолга – КазТАГ)», — резюмировал Смаилов.