Назначена дата повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана на своем заседании постановила назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша нового созыва на 20 декабря 2020 года, сообщает информационный отдел ЦИК КР.

«На заседании члены ЦИК утвердили календарный план основных организационно-практических мероприятий и смету расходов на подготовку и проведение повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, решение принято на основании статьи 63 конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», руководствуясь статьями 3, 7, 18 закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики», постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики «О признании недействительными итогов голосования на избирательных участках на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года».

ЦИК постановил правительству Кыргызской Республики:

1 выделить необходимые финансовые средства для проведения повторных выборов согласно утвержденной смете расходов;

2 в период подготовки и проведения повторных выборов принять необходимые меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, санитарно-эпидемиологической безопасности и защите здоровья граждан, правопорядка и общественной безопасности, в том числе охране помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, их пожарной безопасности, сопровождению и охране транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

3 оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, а также в обеспечении бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения установленных законодательством процессов передачи данных, формировании списка избирателей и его актуализации на основе Единого государственного реестра населения.

«Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики поручено при подготовке и проведении повторных выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызской Республики. Главы местных государственных администраций, мэры городов Бишкек и Ош, руководители исполнительных органов местного самоуправления должны оказать содействие в работе соответствующих органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении повторных выборов», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Жээнбеков объявил, что уходит в отставку. По конституции временно возглавить страну должен был спикер Жогорку Кенеш – данный пост с 13 октября занимает Канат Исаев, следующим за ним в иерархии стоит премьер-министр. Исаев отказался возглавить страну и премьер-министр Жапаров заявил о том, что стал исполняющим обязанности президента Кыргызстана. До этого сообщалось, что после действий нового премьер-министра КР Жапарова последовал отказ России финансировать Кыргызстан.

16 октября Жээнбеков официально сложил с себя президентские полномочия. Также стали известны предварительные даты проведения парламентских и президентских выборов – они запланированы на январь и декабрь.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

6 октября итоги выборов в Кыргызстане были отменены генеральной прокуратурой. Недействительным и признал результаты выборов и Центризбирком. В ночь на 6 октября бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и еще несколько политиков были освобождены протестующими.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы. Позже – 7 октября он выступил с новым обращением, в котором заявил, что Кыргызстан переживает самый тяжелый период.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны», однако 8 октября министерство иностранных дел Казахстана выразило озабоченность угрозами в адрес казахстанцев в Кыргызстане.

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают внутренним делом Кыргызстана события в стране.

8 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба сайта главы Кыргызской Республики.

9 октября Жээнбеков отправил правительство в отставку. Позже на территории Бишкека был введен режим чрезвычайного положения.

В этот же день – 9 октября Главы стран Центральной Азии сделали заявление по ситуации в Кыргызстане, в котором выразили серьезную обеспокоенность происходящим в стране.

9 октября стало известно, что сторонники самоназванного премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова, который был освобожден 6 октября вместе с Атамбаевым, устроили провокацию на площади в Бишкеке, а неизвестное лицо даже стреляло в бронированную машину экс-президента. Позже Атамбаев показал свой обстрелянный автомобиль. 10 октября «Sputnik Кыргызстан» заявил о том, что изданию пригрозили расправой за отказ освещать митинг в пользу Жапарова. Также 10 октября появились сообщения, что спецназ пытается задержать Атамбаева в селе Кой-Таш – в итоге экс-глава Кыргызстана был задержан, а Жапаров, осужденный в 2018 году на 11 лет, де-факто стал премьер-министром, а 14 октября был назначен на пост главы кабмина официально.

Отметим, что 13 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал легитимность главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и поддержал его действия.