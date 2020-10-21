Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС

Алматы. 21 октября. КазТАГ – Госдума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС.

«Договор был подписан 20 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Документ направлен на обеспечение равных прав трудящихся в сфере пенсионного обеспечения, защиту приобретенных ими пенсионных прав на территориях стран ЕАЭС, а также на развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту», — говорится в сообщении в среду.

Соглашение в том числе гарантирует, что работникам не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании местожительства на территории другой страны ЕАЭС. Формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства, указывается в договоре.

«Размеры пенсий не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании местожительства трудящегося (члена семьи) на территории другого государства-члена», — говорится в документе.

По оценке правительства РФ, реализация инициативы не потребует дополнительных бюджетных средств — она будет осуществляться в пределах общего объема расходов Пенсионного фонда России.

Законопроект о ратификации соглашения был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента 17 августа президентом РФ Владимиром Путиным. Договор уже ратифицирован Арменией, Белоруссией и Киргизией.