«НСОД – это не ток-шоу», а может — «декорация» или «потешные войска»?

Сетевые СМИ о роли Нацсовета в жизни Казахстана

«Когда пройдет следующее заседание Нацсовета общественного доверия» — Очередное заседание Национального совета общественного доверия состоится 22 октября, сообщил помощник президента Ерлан КАРИН. Выбран онлайн-формат для участников встречи.

— Основной повесткой заседания станет обсуждение путей реализации послания главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий», — сообщил Карин.

В конце августа стало известно, что в Нацсовете произошла очередная ротация: из состава были выведены министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат МУСИН, известный политолог Данияр АШИМБАЕВ, общественные деятеля Мухтар ТАЙЖАН, Сейдахмет КУТТЫКАДАМ и Жанибек КОЖЫК.

«В Нацсовет должны приходить новые активисты и эксперты, обновляя общую повестку и предлагая новые темы и предложения. В этом и особенность Нацсовета – эта живая и активная интеллектуальная площадка, где всегда идут конструктивные дискуссии«, — пояснил тогда помощник президента.

«Ерлан Карин: «Нацсовет — это не ток-шоу»» — В прошлом году Указом Президента в Казахстане был создан Национальный совет общественного доверия. Его цель стать консультационно-совещательным органом, своего рода конструктивной диалоговой площадкой между обществом и государством. Вот уже год представители Нацсовета поднимают актуальные для страны социальные и экономические вопросы, принимают участие в обсуждении законопроектов, учитывая мнения представителей разных групп общественности и гражданского общества. Помощник Президента и Секретарем НСОД Ерлан КАРИН рассказал о формате работы Нацсовета и первых результатах его деятельности.

— Когда мы создавали Нацсовет, поначалу предполагалось, что мы просто будем в год 2-3 раза собираться и обсуждать насущные вопросы. Теперь представители общественности имеют возможность не просто выступать перед Главой государства на официальных мероприятиях 2-3 раза в год, но и озвучивать пожелания и предложения при личной встрече с президентом, а также министрами. Президент тоже часто проводит индивидуальные встречи с членами НСОД. На данный момент 25 членов Нацсовета уже побывали на приеме у главы государства. Согласитесь, что редко, где глава государства вот так регулярно встречается с гражданскими активистами? И, как правило, на этих встречах президент тут же дает мне поручения, чтобы я проработал предложения общественников с тем или иными госорганом.

Да, действительно НСОД состоит из людей с разными политическими, идеологическими взглядами. Порой противоположных. Поэтому не просто было их всех посадить за один стол. Некоторые поначалу отказывались участвовать в заседаниях Нацсовета, увидев в рассадке своих, так скажем оппонентов. Но в этом и ценность диалога и самого Национального совета. Не только в том, что он выстраивает мост между обществом и властью. А также в том, что способствует взаимодействию между самими общественниками. Поэтому Нацсовет также способствует развитию горизонтального диалога внутри самого общества. Поэтому я благодарен своим коллегам, что они еще показывают пример, что ради общих целей развития страны они могут быть выше личных или иных конфликтов.

НСОД — это не ток-шоу, где приходят, рассказывают свою историю или историю соседа, и на этом все. Национальный совет — это активная диалоговая площадка, где участники не просто высказывают свои мнения и предложения, а активно участвуют на всех этапах реализации. Это невидимая, на первый взгляд, но большая, кропотливая и важная работа. Но на выходе мы получаем конкретный результат.

В мае и июне были приняты новые законы из пакета политических реформ. Это изменения в законы о партиях, о выборах, о Парламенте, а также абсолютно новый закон о митингах. Всего по пакету политреформ в мае-июне было принято и подписано семь законов! Представляете, какой внушительный объем работы был сделан?! И это менее чем за год. Все, что было заявлено президентом на площадке Нацсовета уже реализовано.

«Что ждет НСОД: похороны или сохранение в виде декорации? Взгляд изнутри» — Идея с созданием НСОД, похоже, провалилась. По крайней мере, у этой ярмарки общественного доверия однозначно выцвели краски: о ней в последнее время если и упоминают в информационном поле, то как о покойнике – либо хорошо, либо ничего. Между тем, 27 сентября истек четырехмесячный срок с момента последнего заседания совета, хотя в положении о нем четко прописано, что он «созывается по мере необходимости, но не реже трех раз в год», то есть, как минимум, каждые четыре месяца. Что все это значит? НСОД тихо умер или же перешел в режим демократической декорации? Нужен ли он тогда вообще? Какое будущее его ждет? Слово членам совета.

Марат ШИБУТОВ, политолог, член НСОД — Мы уже готовимся к очередному заседанию, пишем свои предложения. У нас в группе по политическим реформам есть свои темы, также идет работа по темам, предложенным в послании президента. Так что все нормально – просто, как и в другие сферы жизнедеятельности, вмешался карантин, сильно изменивший наши планы. А так, ждем в конце октября – начале ноября следующего заседания. Думаю, на нем будет много интересного.

Так что слухи о смерти НСОД явно преувеличены. Если вы внимательно ознакомитесь с деятельностью совета, то увидите, что у нас постоянно идут встречи с министрами, внутренние обсуждения. Плюс группа по социально-культурным реформам разделилась на две – по социальным реформам и по культуре.

Отдельно хочу сказать про себя как члена Нацсовета. Я постоянно пишу письма с различными предложениями. Часть их обнародована в моей статье, опубликованной на сайте ИАЦ МГУ, причем кое-чего уже удалось добиться. Сейчас готовлю предложения по концепции закона «Об общественном контроле» и пытаюсь убедить Генеральную прокуратуру, чтобы она дала правовую оценку деятельности санитарных врачей. Словом, работы много.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», член НСОД — Мне часто приходится читать и слышать критические оценки и отзывы в различных СМИ и социальных сетях относительно работы Национального совета общественного доверия. Однако большинство из них, на мой взгляд, вызвано элементарным незнанием его статуса, а также обусловленных им задач и направлений работы данного органа. Хотя Положение о НСОД, утвержденное 17 июля 2019 года, есть в открытом доступе, не удивлюсь, если из всех критиков его прочитали единицы.

Нацсовет общественного доверия создан и действует в новых политических условиях, когда процесс изменений после смены руководства Казахстана так или иначе, но идет. При этом он был и остается всего лишь консультативно-совещательным органом, формулирующим свои рекомендации и предложения по наиболее важным вопросам развития страны. Однако принятие окончательных решений остается за главой государства – в соответствии с его видением ситуации и возможных последствий.

Максим РОЖИН, медиа-эксперт, член НСОД — Что касается вашего вопроса «НСОД тихо умер или перешел в режим декорации?», то понимаю ваш сарказм, но считаю, что он не совсем уместен. Совет работает очень активно, и, по моему глубокому убеждению, результаты налицо. Критики, к сожалению, только считают количество заседаний НСОД с участием президента и не пытаются глубже изучить деятельность этого органа. Для них ежедневный кропотливый труд и его «нехайповые» результаты информационным поводом не считаются.

Меня в состав совета включили чуть больше месяца назад. Сейчас мы работаем в группах, готовим инициативы и предложения, которые планируем озвучить на очередном заседании. Те идеи, которые были выдвинуты на прошлых заседаниях, а затем реализованы, вдохновляют нас на еще более активную работу. Другое дело, что пиариться, комментировать будни совета в корне неверно. Согласитесь, что если постоянно освещать их, то журналисты будут упрекать НСОД в самопиаре.

«Что ждет НСОД: похороны или сохранение в режиме декорации? Взгляд со стороны» — Данияр АШИМБАЕВ, политолог, создатель энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане», бывший член НСОД — Каким в дальнейшем должен быть формат работы НСОД? Как известно, недавно президент с целью дальнейшего углубления преобразований создал Высший совет по реформам, на который возложены задачи по реформированию экономики. Нужно понимать, что удостоверения, выданные членам НСОД, действительны лишь до декабря текущего года, а, следовательно, к тому времени должно проясниться, какая судьба его ждет– сохранится ли он в нынешнем своем виде, либо будет переформатирован. Однако пока какого-то однозначного и устойчивого мнения на сей счет не наблюдается.

Определенную задачу НСОД выполнил, а что будет в дальнейшем, неизвестно. Но, очевидно, что какие-то изменения в его работе должны произойти. Существующая сегодня процедура далека от идеала: предложения в администрацию президента, правительство вносят отдельные группы членов совета, а сам НСОД как орган ни за одно из них не голосует. То есть, индивидуальные инициативы озвучиваются и где-то рассматриваются, но коллегиальным органом совет так и не стал. Равно как и диалоговой площадкой. Диалог оказался возможен только в рамках двусторонних встреч президента с членами НСОД (и это, кстати, показало, что главе государства такой формат работы более интересен, нежели участие в заседаниях). Но для подобного «обмена мнениями» совет и не нужен. Президент и так может принять любого эксперта или представителя гражданского общества и выслушать его позицию. То же самое касается и его администрации.

Тогжан КОЖАЛИЕВА, инициатор создания партии HAQ — Полагаю, что значимость НСОД для администрации президента отошла на задний план. Самим фактом его создания власть имущие хотели продемонстрировать народу признаки некоего потепления, или, скажем так, пробуждения «токаевской весны». Но ее дуновение оказалось кратковременным, вызвавшим лишь мимолетный запах, после чего настала осень, близкая к зиме.

Справедливости ради скажу, что некоторые члены совета все же попытались внести изменения в действующую сейчас авторитарную систему, но их инициативы так и остались на уровне предложений. Например, это касается законов о партиях и митингах. В частности, речь шла о снижении до трех тысяч порогового количества членов партии, необходимого для прохождения регистрации, об упразднении нормы, предусматривающей обязательное наличие ее филиалов в регионах, о сокращении до десяти численности граждан, имеющих право инициировать создание партии, и т.д. Данные предложения так и не получили поддержки со стороны власти. Между тем, если бы они прошли, то сейчас перед нами не стоял бы вопрос, кто будет реально, а не фейково, представлять интересы различных сегментов общества на предстоящих выборах. В любой цивилизованной и демократической стране политическая жизнь означает существование многопартийности, реальной конкуренции, чего у нас, к сожалению, нет, а есть только имитация борьбы между партиями, по сути, одного толка, причем с заранее известным исходом. Были «зарублены» и наиболее серьезные инициативы отдельных членов НСОД по реформированию экономики.

Исатай УТЕПОВ, общественное объединение «Абырой» — НСОД не то чтобы умер, он изначально был мертворожденным. Вспомните подобные же советы, которые существовали до него, — сегодня мы даже названий их не помним. Эти фейки создаются по отлаженной схеме и только с одной целью – чтобы как-то отвлечь общественное внимание от реальных проблем, снять периодически возникающую социальную напряженность. И, если честно, то абсолютно непонятно, зачем нам нужны такие структуры «общественного доверия», когда есть парламент, депутаты которого по закону должны защищать народные интересы? Это как потешные войска времен Петра Первого. Правда, в отличие от них, наши вряд ли когда-нибудь вырастут во что-то боеспособное.

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