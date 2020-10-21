Минздрав РК хочет прекратить выплату компенсаций заразившимся COVID-19 медикам

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министерство здравоохранения РК хочет прекратить выплату компенсаций заразившимся COVID-19 медикам, сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

«С 20 октября 2020 года отменен прием новых заявок на социальные выплаты медицинским работникам региональными комиссиями. То есть из 12 983 зараженных медработников 9309 подтвержденных случаев заражения при осуществлении профессиональной деятельности получать выплаты», – сказал Шоранов на брифинге в среду.

При этом он пояснил, что коронавирус будет считаться внутрибольничной инфекцией, медработники в достаточной мере осведомлены о мерах по защите от вируса и обеспечены средствами индивидуальной защиты, количество зараженных снижается, в связи с чем в дальнейшем при заражении медработника на рабочем месте, за поддержкой следует обращаться в и МИО, «что станет дополнительной мотивацией для руководителей медицинских организаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты».

По его словам, надбавки за риск первой-третьей степени будут выплачиваться до конца 2020 года.