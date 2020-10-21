Почти до Т26 трлн – вдвое увеличится долг правительства Казахстана за пять лет

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Долг правительства за пять лет увеличится в два раза и составит Т25,7 трлн, сообщила депутат мажилиса Дания Еспаева.

«В соответствии с прогнозом социально-экономического развития рост госдолга прогнозируется в 2021 году до 30,3%, в 2022 году – 30,5% к ВВП. Ожидается, что в 2025 году долг правительства увеличится, относительно 2019 года, в два раза и составит Т25,7 трлн», — сказала Еспаева в ходе обсуждения законопроекта «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы» на пленарном заседании мажилиса в среду.

По ее словам, по оценке правительства, долг государства уже в 2020 году составит 29,2% к ВВП, что выше ограничения в 27%, установленного концепцией бюджетной политики.

«При увеличении госдолга вырастет и нагрузка на республиканский бюджет, так как увеличатся расходы на обслуживание госдолга. А они вырастут с 12,9% в 2019 году до 23% в 2022 году и 2023 годах», — добавила Еспаева.

В результате, по ее данным, будет превышено ограничение долговой нагрузки для бюджета в 15%, установленное концепцией формирования и использования средств Национального фонда.