Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Азамат Амрин стал вице-министром национальной экономики Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Амрин Азамат Кеменгерович назначается на должность вице-министра национальной экономики РК», — рассказали в пресс-службе премьер-министра РК в среду.

Амрин родился в 1973 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт и Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева. По специальности экономист-менеджер, бакалавр юриспруденции. Работал акимом района Шал акына СКО, заместителем директора департамента налоговой и таможенной политики министерства национальной экономики РК, а также с января 2015 по настоящее время являлся директором департамента налоговой и таможенной политики министерства национальной экономики РК.