Пожар тушат в алматинском Алма-Арасане, была приведена в готовность авиация

Алматы. 21 октября. КазТАГ – Пожар выше эко-поста тушат в алматинском Алма-Арасане, была приведена в готовность авиация, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

«21 октября в 5.46 сводный отряд экстренного реагирования на природные пожары ДЧС Алматы был направлен по повышенному рангу вызова в ущелье Алма-Арасан выше эко-поста. Ввиду отсутствия подъездных путей отряд следовал пешим порядком. По прибытии происходило загорание сухостоя и елей на вершине горы на площади 1,5 га», — сообщил в среду официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Он уточнил, что на месте развернуто три участка тушения пожара на северной, юго-восточной и западной сторонах.

«Тушение производилось ранцевым переносным огнетушителем «Ермак» и шанцевыми инструментами. Принятыми мерами в 8.02 была достигнута локализация на юго-восточной и западной сторонах, а в 8.31 – на северной стороне. Задействовано, 30 пожарных ДЧС, 25 человек личного состава Иле-Алатауского ГНПП и 14 единиц техники. Была приведена в готовность, но не задействована авиация «Казавиаспас» МЧС РК, службы спасения Алматы. В настоящее время производится проливка отдельных очагов возгорания и создание минерализованных полос. Лесной массив удалось отстоять», — заверил Уали.