Бушевавший на площади более 1 тыс. га пожар потушили в СКО

Петропавловск. 21 октября. КазТАГ – Бушевавший на площади более 1 тыс. га пожар потушили в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«20 октября в 17.26 на пункт связи пожарной части №14 города Тайынша Тайыншинского района службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО поступило телефонное сообщение том, что обнаружено возгорание травостоя со стороны Акмолинской области между селами Аймак, Жанадаур и Амандык, примерная площадь возгорания свыше 1 тыс.га», — сообщил в среду официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Он уточнил, что расстояние от города Тайынша до места пожара составляет 110 км, а расстояние от ближайшего пожарного подразделения – пожарного поста села Чкалово – 45 км.

«Немедленно к месту вызова выехал дежурный караул пожарного поста №26 села Чкалово, были затребованы дополнительные силы и средства, извещены местные исполнительные органы, добровольные противопожарные формирования близлежащих объектов. Огнеборцы приступили к ликвидации пожара совместно с лесниками КГУ «Лесное хозяйство Орлиногорское», местными исполнительными органами. Вскоре к месту пожара прибыли дополнительные силы и средства пожарной части №14 города Тайынша, специализированной пожарной части №25 поселка Зеленый бор ГУ «СПиАСР ДЧС» Акмолинской области, специалисты лесного хозяйства района, ТОО «ИльичевкаАстык», ТОО «Бескарагай», местное население», — добавили в МЧС.

Одновременно с ликвидацией пожара проводилась опашка фронта на расстоянии более 3 км с целью недопущения угрозы его распространения на близлежащие села Амандык и Жанадаур.

«Тушение было затруднено работой на каменистой местности (при опашке), сильными порывами ветра. Пожар локализован в 1.00 21 октября и окончательно потушен в 2.40. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются. Площадь пожара составила 1050 га. В ликвидации пожара задействованы силы и средства департаментов по ЧС Северо-Казахстанской, Акмолинской области, местных исполнительных органов, государственного лесного учреждения Тайыншинского района, добровольных противопожарных формирований в составе 61 человек личного состава и 15 единиц техники (пожарная спецтехника, трактора, водовозы, дополнительный транспорт)», — уточнил Уали.