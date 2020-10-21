Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Представлен текст подписанного договора о военном сотрудничестве Казахстана и России, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве», — говорится в указе Токаева.

Согласно документу, Казахстан и Россия (стороны) осуществляют военное сотрудничество по следующим основным направлениям:

— совместное планирование применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности сторон в случае обращения одной из сторон;

— совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности в случае обращения одной из сторон;

— оперативная и боевая подготовка;

— военное образование и наука;

— миротворческая деятельность;

— деятельность войск (сил) и их всестороннее обеспечение;

— совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы;

— взаимодействие в рамках участия военных делегаций сторон в работе международных организаций;

— культура и спорт;

— другие направления военного сотрудничества по согласованию сторон.

«В целях реализации основных направлений военного сотрудничества стороны могут заключать отдельные международные договоры», — сказано в договоре.

Военное сотрудничество сторон будет осуществляется в следующих формах:

— официальные визиты и двусторонние рабочие встречи руководителей (заместителей руководителей) оборонных ведомств;

— консультации и рабочие встречи военных делегаций по различным направлениям деятельности вооруженных сил;

— штабные переговоры и консультации по вопросам региональной безопасности и совместного применения войск (сил);

— конференции, семинары, симпозиумы;

— совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки (учения, соревнования, конкурсы и другие);

— заходы (визиты) военных кораблей;

— подготовка военных кадров в военных учебных заведениях;

— обмен информацией и документацией в различных областях взаимодействия;

— спортивные и культурные мероприятия;

— другие формы военного сотрудничества по согласованию сторон.

«Стороны сотрудничают в области военной разведки. Каждая из сторон обязуется не проводить разведывательную деятельность, направленную против другой стороны. Статус воинских формирований одной стороны, временно находящихся на территории другой стороны, а также порядок и условия использования военных объектов одной стороны, размещенных на территории другой стороны, определяются отдельными международными договорами», — указано в документе.

Лица, входящие в состав воинских формирований одной стороны, следующих через территорию (на территорию) другой стороны для участия в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки, пересекают государственную границу между сторонами по заранее официально направленным сторонами спискам военнослужащих и по предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности).

«Стороны осуществляют подготовку военных кадров для вооруженных сил сторон на основе соответствующих международных договоров. Стороны сотрудничают в области воинских межгосударственных перевозок. Порядок такого сотрудничества определяется отдельным международным договором. Стороны совместно планируют мероприятия и оказывают взаимную помощь в предупреждении и решении экологических проблем, связанных с последствиями деятельности оборонных ведомств и вооруженных сил сторон», — говорится в договоре.

Отдельно указано, что договор «не направлен против каких-либо других государств и не затрагивает прав и обязательств сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются».

«Стороны не допустят использования своих территорий третьей стороной в целях осуществления деятельности, направленной против другой стороны. В случае возникновения ситуации, угрожающей безопасности, независимости или территориальной целостности одной из сторон, стороны безотлагательно проводят консультации и предпринимают конкретные действия по оказанию друг другу необходимой помощи, включая военную, в соответствии с международным правом, включая положения Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года», — сказано в документе.