Водителей в РК будут снимать с рейсов и помещать в карантин при положительном ПЦР-тесте

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дальнобойщиков будут снимать с рейсов и помещать в карантин в случае положительного ПЦР-теста, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

«С 26 октября будет введено требование обязательного наличия ПЦР-теста также у водителей, которые осуществляют международные грузовые перевозки и при отсутствии этого теста, водители, которые осуществляют двусторонние международные транзитные перевозки, будут подлежать обязательному отбору ПЦР-теста на границе. Дальше они будут продолжать свой путь и, если будут выявлены положительные результаты ПЦР-теста, они будут останавливаться в тех местах, где они на тот период будут находиться и будет приниматься решение об их госпитализации или карантинизации», — сообщила Есмагамбетова на брифинге в среду.

При этом она пояснила, что перед тем, как пересечь границу Казахстана, водители будут заполнять анкету и предоставлять свои данные, «чтобы в дальнейшем можно было определить, где они находятся».