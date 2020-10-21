54 земельных участка изъяли для госнужд за январь-сентябрь в Алматы

Алматы. 21 октября. КазТАГ – 54 земельных участка изъяли для государственных нужд за январь-сентябрь в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«За девять месяцев проведено 27 заседаний земельной комиссии, на которых рассмотрено 3680 заявлений граждан, представителей бизнеса и государственных органов по вопросам предоставления, продления аренды, изменения целевого назначения и другие», — рассказал руководитель управления земельных отношений города Алматы Ардак Самамбетов в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК в среду.

Как отмечает глава управления, по 2663 заявлениям приняты положительные решения, а по 1017 заявлениям отказано в предоставлении, продлении права землепользования, изменения целевого назначения земельных участков. Принято 461 положительное постановление в отношении 2030 физических и 1182 юридических лиц акимата города Алматы.

«В текущем году акимом города была проведена серия встреч с населением, где были подняты и вопросы проблемных земельных участков. Так, по итогам инвентаризации в Алатауском районе выявлено 930 проблемных земельных участков, из них решено 724, оставшиеся находятся в работе. Проблема по данным участкам связана с водоохранными полосами. Было оформлено 311 земельных участков, то есть 1241 семья получила правоустанавливающие документы», — отметил спикер.

Отмечается, что за счет подготовки приложений к постановлениям списком землепользователей, а также принятием поправок в Земельный кодекс РК, значительно сокращены сроки рассмотрения обращений. Так: приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующие проведения торгов (конкурсов, аукционов), составляет 15 рабочих дней (было 30); выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка — 13 рабочих дней (было 30); утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков — четырех рабочих дня (было семь рабочих дней).

«В целях строительства социальных объектов, школ и учреждений образования, управлению комфортной городской среды Алматы были предоставлены восемь земельных участков», — отметил Самамбетов.

Как уточняется, для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов предоставлено пять земельных участков управлению комфортной городской среды города Алматы. Государственным учреждениям 130 земельных участков.

«За девять месяцев 2020 года изъято для государственных нужд 54 земельных участка. Полностью завершен выкуп земель под реализацию проектов по строительству школы в микрорайоне «Дархан»; реконструкции уличной сети с системой скоростного автобусного транспорта; для реконструкции и модернизации инфраструктуры «Центрального стадиона»; для строительства развязки на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта. Продолжен выкуп земельных участков под реализацию проектов с незавершенными объектами», — резюмируется в сообщении.