Выборы в мажилис VII созыва объявил Токаев

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Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Выборы в мажилис VII созыва объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить очередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, на 10 января 2021 года. Назначить очередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, на 11 января 2021 года. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению очередных выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева в среду.

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