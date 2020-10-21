Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Дожди ожидаются в среду в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В северных, юго-западных и западных регионах РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. На остальной части территории, под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по РК ожидаются усиление ветра, в западных, северо-западных и восточных регионах – туман, на западе и северо-западе – ночью и утром гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7, днем 9-14 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью +1+3.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +8+10.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, утром и ночью туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью 0-5.

В Акмолинской области области дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +14+19, ночью 0+5.

В Актюбинской области днем кратковременный дождь, ночью возможен мокрый снег, ветер местами 15 метров в секунду. Днем +9+14, ночью +1+6.

В Атырауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +4+9.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +8+13.

В Северо-Казахстанской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +2+7.

В Туркестанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Кызылординской области днем кратковременный дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +2+7.

В Западно-Казахстанской области днем без осадков, ночью дождь со снегом, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Костанайской области днем дождь, ночью дождь со снегом, туман, ночью и утром гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Карагандинской области без осадков, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17 (на юге +20), ночью 0+5 (на юге -3-8).

В Алматинской области без осадков, в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 метров в секунду, заморозки +1. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Мангистауской области днем кратковременный дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +14+19, ночью +7+12.

В Павлодарской области днем кратковременный дождь, ночью без осадков. Днем +13+18, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.