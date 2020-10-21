Усть-Каменогорск. 21 октября. КазТАГ – Взрывы прогремели в Усть-Каменогорске, сообщает YK-news.kz.

«Сильный грохот раздавался дважды во второй половине дня 21 октября. Во время второго взрыва, который прозвучал около 17.20, включилась сигнализация на автомобилях в районе улицы Казахстан. Жители районов КШТ и поселка имени Куленова

Позже выяснилось, что взрывы – это запланированные работы в 25 микрорайоне.

«В 25 микрорайоне производится строительство инженерной инфраструктуры, внутриквартальных сетей водоснабжения. Взрывные работы производило ТОО «Kaz Explo Servis», — резюмируется в сообщении.