Актобе. 21 октября. КазТАГ – Карантин усилили во всех медучреждениях Актюбинской области, передает корреспондент агентства.

«Во всех медицинских организациях (стационары, поликлиники, стоматологические, гинекологические и другие медицинские организации) независимо от форм собственности обеспечить зонирование на «грязную» и «чистую» зоны; (…) во всех организациях здравоохранения независимо от форм собственности организовать шлюзы с обеспечением тепловизорами для измерения температуры тела всего потока пациентов; во всех организациях здравоохранения независимо от форм собственности предусмотреть изолятор на случай выявления пациентов с клиническими признаками, не исключающими COVID-19», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Актюбинской области в среду.

Также поручено обеспечить распределение ежедневного потока пациентов (по другим нозологическим заболеваниям) с исключением пересечения их с пациентами с подозрением на заболевание COVID-19;

«При поступлении в организации родовспоможения рожениц, а также в многопрофильные стационары пациентов, нуждающихся в оказании экстренной помощи по жизненным показаниям, с клиническими признаками, не исключающими COVID-19, оказать медицинскую помощь в изолированном помещении с соблюдением противоэпидемического режима с использованием средств индивидуальной защиты; Провести обязательное лабораторное обследование лиц на COVID-19 при поступлении на госпитализацию», — сказано в документе.

Кроме того, для организаций здравоохранения поручено:

— в приемном покое многопрофильных больниц провести распределение ежедневного потока пациентов отдельно по хирургическому и терапевтическому профилям;

— в стационарах области независимо от форм собственности ограничить передвижение медицинских работников по отделениям стационара;

— не допускать перемещение пациентов между отделениями;

— запретить посещения пациентов;

— обеспечить видеонаблюдение за работой отделений в целях контроля соблюдения режима медицинскими работниками (передвижение по отделениям, ношение СИЗ, обработка рук антисептиками) и пациентами (перемещение из палаты в палату);

— соблюдать цикличность заполнения палат;

— обеспечить регулярное проветривание всех помещений;

— при необходимости, консультации и ведение пациентов узкими специалистами организовать максимально дистанционно;

— обеспечить контроль температуры тела посетителей на входе в организацию на объектах ПМСП;

— всех лиц с подозрением на ОРВИ, грипп и симптомами COVID-19 принимать через «фильтр» с указателями на входе в здании поликлиник и стационаров с отбором анализов;

— организовать специально выделенную комнату для изоляции лиц с признаками ОРВИ, гриппа и симптомами COVID-19 до приезда бригады 103;

— осуществление очных приемов в организации ПМСП и посещений пациентов на дому организовать при оснащении медицинского персонала соответствующими СИЗ;

— осуществить прием пациентов по предварительной записи;

— организовать оформление листов временной нетрудоспособности (больничный лист) без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся на домашнем карантине;

— организовать онлайн-выдачи или доставки рецептов на дом пациентам в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения;

— на каждый случай инфекционных заболевании и COVID-19, обеспечить своевременную подачу экстренных извещении в департамент и территориальные управления;

— обеспечить своевременное обслуживание экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи;

— осуществить на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения (дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому;

— стоматологическим организациям всех форм собственности провести предварительную запись на прием только по телефону с проведением тщательного опроса;

— на каждого пациента заполнять анкету с подписью пациента;

— исключить контакт и пересечение пациентов во время ожидания;

— в клиниках большего объёма обеспечить дистанцию между пациентами в 2 метра в регистратуре;

— после приема каждого пациента провести кварцевание помещении с экспозицией не менее 30 мин.;

— в стоматологических клиниках всех форм собственности максимально использовать одноразовый инструментарий, строго соблюдать режим обработки многоразового инструментария;

— во всех медицинских организациях независимо от форм собственности за медицинскими работниками установить постоянное медицинское наблюдение с ежедневным опросом и измерением температуры тела 2 раза в день с регистрацией в журнале наблюдения с закреплением ответственного медицинского работника;

— поводить активную информационно- разъяснительную работу среди населения по снижению риска инфицирования, ношению защитных масок, меры личной профилактики и тактику поведения в случае заболевания;

«На объектах здравоохранения независимо от форм собственности обеспечить строгое соблюдение дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже трех раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств с обязательной обработкой мобильных телефонов сотрудников, гаджетов, компьютерной техники, ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотники кресел), мебели, раковин для мытья рук, подоконников, дверных проемов, включателей и розеток, проветривание и иных противоэпидемических и профилактических мер); обеспечить всех сотрудников достаточным количеством СИЗ», — постановила главсанврач региона.

Также поручено обеспечить соблюдение инфекционной безопасности медицинского персонала.

«Закрепить приказом руководителей медицинской организации госпитальных эпидемиологов для проведения противоэпидемических мероприятий для обеспечения контроля соблюдения противоэпидемического режима и проведение инструктажа персонала по технике инфекционной безопасности, соблюдения противоэпидемического режима с проведением практических занятий; Усилить работу комиссии инфекционного контроля по профилактике распространения COVID-19 среди населения, меры личной профилактики и тактику поведения в случае заболевания, профилактики внутрибольничного заражения медицинских работников и пациентов; постановление обязательно для исполнения всеми медицинскими организациями независимо от форм собственности», — говорится в документе.