Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Гульмира Исаева освобождена от должности вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает пресс-служба правительства РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Исаева Гульмира Султанбайкызы освобождается от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении в четверг.

Исаева родилась в 1969 году в Алматинской области. В 1991 году окончила Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности и Казахский национальный аграрный университет. По специальности — инженер-технолог.

Работала старшим преподавателем, аспирантом, главным специалистом, младшим, старшим научным сотрудником, главным технологом, зоотехник-селекционером, занимала должность вице-министра сельского хозяйства РК. С октября 2017 года по 2018 год работала советником премьер-министра РК. В январе 2018 года была назначена на должность вице-министра МСХ РК.