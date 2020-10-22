Токаева пригласили посетить Южную Корею в 2021 году

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Алматы. 22 октября. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщает Акорда.

«Главы государств рассмотрели текущее состояние и перспективы углубления стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Республикой Корея. Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ Ин дали высокую оценку успешному экономическому сотрудничеству, ставшему возможным в результате договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Республики Корея в Казахстан в апреле 2019 года», — говорится в сообщении в четверг.

Мун Чжэ Ин особо отметил открытие завода по производству легковых автомобилей Hyundai в Алматы.

Уточняется, что Токаев выразил удовлетворение положительной динамикой товарооборота, несмотря на последствия пандемии.

«Собеседники констатировали укрепление взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, в том числе по линии ВТО и МАГАТЭ. В ходе беседы также были затронуты вопросы продуктивного сотрудничества в борьбе против пандемии коронавируса», — пишет пресс-служба президента РК.

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Как отмечается, президент Кореи подтвердил свое приглашение Токаеву посетить Южную Корею с визитом в следующем году.

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