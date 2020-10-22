Почти Т300 млрд запланированы в бюджете на 2020 год для акимата Туркестанской области

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Молчать в масочку! Молчать в масочку!
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Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Больше других выделено на 1 октября 2020 года целевых трансфертов из республиканского бюджета акимату Туркестанской области – Т290 млрд, сообщает министерство финансов Казахстана.

«Т290 млрд, запланированы (акимату Туркестанской области – КазТАГ) по скорректированному бюджету на 2020 год из республиканского бюджета, выделено – Т183 млрд, принятые обязательства составили Т209 млрд, освоение – 99,7%», — следует из отчета об освоении местных исполнительных органов (МИО) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета бюджетам областей, городов республиканского значения, столицы, размещенном на официальном сайте минфина.

Столичному акимату запланированы Т249 млрд, выделено Т177 млрд, принятые обязательства составили Т203 млрд, освоение – 99,7%.

Акимату Алматы запланированы Т213 млрд, выделено Т146 млрд, принятые обязательства составили Т178 млрд, освоение – 99,8%.

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