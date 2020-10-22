Депутаты упрекнули правительство в неправильной ориентации

Об оптимизме министров и дурном предчувствии депутатов парламента

Если послушать министров казахстанского правительства, то живем мы неплохо, и, судя по ожиданиям, в перспективе трех-пяти лет все будет в шоколаде. А депутаты мажилиса, несмотря на то, что утвердили бюджет на 2021-2023 годы, нацелили на правительство свои стрелы критики – есть у них некое предчувствие, что страна плавно движется в тупик.

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Когда министры готовят свои доклады, чтобы выступить в правительстве или в парламенте, они тщательно подбирают сравнительный ряд. Потому все и всегда прет вверх, в гору, — речи надежно обеспечивают поступательный рост. Как будет на самом деле, никто сказать не может, а все прогнозы – лучистые, оптимистичные.

Так вот, валовый внутренний продукт (ВВП) будет расти год от года. К 2025 году номинальный ВВП перевалит психологическую отметку в 100 трлн. тенге. И добыча нефти тоже увеличится с 86 млн. тонн в 2021 году до более чем 100 млн. тонн в 2025 году.

Ну а чтобы было понятно, за счет чего будет рост, министр национальной экономики Руслан Даленов дал всем понять, что как бы идет диверсификация экономики – то, чего все ждут давно, да дождаться не могут.

По его словам, «обрабатывающая промышленность будет расти опережающими темпами (6,7% в среднем за год) над горнодобывающей промышленностью (2,9%)». Свой вклад внесут и сельское хозяйство, и торговля (6,2% и 5,5% в среднем в год соответственно). Экспорт товаров увеличится с $41,4 млрд. в 2021 году до $51,5 млрд. в 2025 году. Импорт вырастет незначительно – с $36,3 млрд. в 2021 году до $37,8 млрд. в 2025 году.

В общем, хорошие показатели будут расти, а плохие – падать. Правда, для увеличения финансирования программ развития министр предлагает привлечь в 2021 году целевой трансферт из Национального фонда в размере 1 трлн. тенге.

Жизнь казахстанцев станет лучше и веселее. – так считают и в министерстве финансов. По словам главы ведомства Ерулана Жамаубаева, расходы социального блока в трехлетнем периоде составят 23,4 трлн. тенге, из них в следующем году 7,1 трлн. тенге, больше на 394 млрд. тенге, чем в 2020 году. Половина из того, что государство тратит, идет на социальные программы. Увеличиваются расходы на здравоохранение, образование, науку, опять же, предстоит повышение заработной платы педагогам.

Как же хорошо станет жить уже в 2021 году! Что вас не устраивает, господа и товарищи?

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Парламентарии, между тем, струящегося оптимизма министров не разделяют. Мажилисмен Айкын Конуров обвинил правительство в том, что оно повторяет те же системные ошибки, на которые фракция коммунистов обращала внимание в прошлом году.

Самый главный грех экономического блока правительства – ориентация на сырьевую структуру экономики. И радоваться грядущему росту тоже не стоит, убежден депутат: «Рост ВВП в 2021 году на 2,8% означает, что экономика не сможет восстановиться даже до уровня 2019 года. При этом прогноз роста до 4,6% в 2025 году аргументирован единственным фактором – увеличением добычи нефти на 17% и ростом экспорта».

МНЭ РК при прогнозе исходило из того, что средняя стоимость нефти составит всего $35 за баррель, а, значит, если мировая экономика начнет восстанавливаться после потрясений 2020 года, Казахстан имеет все шансы на исполнение целевых индикаторов. Но коммунистов это не устраивает, поскольку экономика остается зависимой от колебаний цен на мировом рынке нефти.

Но самое главное, по мнению Айкына Конкурова, несмотря на то, что правительство якобы увеличивает социальные расходы, назвать бюджет социально ориентированным нельзя. Например, в проекте бюджета говорится, что увеличение размеров солидарной пенсии учтено с опережением уровня инфляции на 2%, однако в 2021 году повышение среднего размера пенсии составит 5,7%, что ниже инфляции. Кроме того, предусмотрено, что адресную социальную помощь в следующем году получат лишь 979 тыс. человек, что на 120 тыс. меньше, чем в этом году, и тренд понижения числа получателей помощи будет в последующих годах.

«Такой быстрый выход населения из зоны бедности не подкреплен объективными экономическими расчетами. В текущем году критически уязвимым направлением стала сфера занятости, проблемы на рынке труда сохранятся, но в то же время занятость не отнесена к числу бюджетных приоритетов», — констатирует депутат. Он уверен, что стране нужна стратегия несырьевого экономического роста. Более того, требуется повысить доходность государственных активов и разработать качественную программу реального снижения бедности, повышение реально располагаемых доходов населения.

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Другой депутат мажилиса, Екатерина Никитинская, подняла вопрос эффективности государственных программ и выступила против того, чтобы они финансировались за счет средств Национального фонда.

Она уверена, что недопустимо финансирование за счет целевого трансферта из Нацфонда мероприятий АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в размере 3 трлн. тенге, которые компания намерена потратить на проведение международных встреч и создания условий для появления якорных арендаторов на своих объектах.

Кроме того, предупредила она, компании, не показывающие сколь-нибудь впечатляющих успехов, накапливают долги под правительственные гарантии. Так, по ее мнению, госпрограмма «Нурлы Жол»не не приносит экономического эффекта, а Казавтожол, даже не имея финансово окупаемой модели деятельности, привлекает займы под правительственные гарантии и может случиться так, что обслуживание долга ляжет бременем на бюджет.

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