Два района останутся без питьевой воды в Актау

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Актау. 23 октября. КазТАГ – Два района останутся без питьевой воды в Актау, сообщает «Лада».

«Временно подача технической воды отключена в нескольких домах 26 микрорайона и подача питьевой воды в домах 27 микрорайона. Отключение воды связано с аварийным порывом», — рассказали в пресс-служба акимата Актау в пятницу.

Как отмечается, подача технической воды в связи с порывом отключена в домах 38 и 39 26 микрорайона.

Также в связи с порывом отключили питьевую воду в домах 21, 23 и 25 в 27 микрорайоне.

«Ремонтные работы ведутся работниками ГКП «КЖСА»,- уточнил городской акимат.

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