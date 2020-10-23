Кинокритик: «Борат-2» — это «лайтовая» версия происходящего в Казахстане

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Кинокритик Карим Кадырбаев считает, что фильм «Борат-2» — это «лайтовая» версия происходящего в Казахстане.

«Судя по всему, я был первым, кто в Казахстане посмотрел «Борат 2». Я понимаю, что недовольных будет очень много. Но у Коэна получилось еще более злободневное кино, которое поднимает болезненные вопросы, центральный из которых — права женщин», — написал Кадырбаев в пятницу на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в отличие от первого фильма, в новом более структурированная драматургия, в которой провокация уходит на второй план, а на первый выходит взаимоотношения Бората с его дочерью.

«И если посмотреть картину, держа в голове, например, реальное шоу на «31 канале», где девушек пытались примирить с насильниками, ролик, где женщина на каком-то тое говорит, что-то типа: «Женщина, которую не бьет муж — не женщина», тысячи закрытых дел о бытовом насилии или истории о том, как женщин в наших регионах по-прежнему воруют для замужества, а родители не разрешают им вернуться с аргументом, типа: «Ты нас позоришь», то понимаешь, что «Борат 2» — еще лайтовая версия того, что реально происходит внутри нашей страны», — пишет Кадырбаев.

Также он уточнил, что сатирическая подача фильма — это лишь поверхность, за которой стоят реальные сообщения для общества.

«И да, это сатира. А сатира — инструмент очень острый, который в неумелых руках, может поранить и даже убить. Понимаю, что этот пост вызовет шквал негодования (к слову, уже пытались угрожать), но, черт возьми, я очень хочу, чтобы заложенные Коэном мэсседжи дошли до каждого», — резюмировал кинокритик.