Компетентные специалисты не хотят работать в аграрном секторе Казахстана – минсельхоз

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Ибрагим Кунанбаев vs Нурсултан Назарбаев Ибрагим Кунанбаев vs Нурсултан Назарбаев
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Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Компетентные специалисты не хотят работать в аграрном секторе Казахстана, заявил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«Ввиду ограниченного доступа к социальным благам, сезонности работ и низкой оплаты труда компетентные специалисты не мотивированы к работе в аграрном секторе и при первой возможности переходят на более оплачиваемую работу, как правило, уезжая в города», — сказал Омаров на парламентских слушаниях в пятницу.

При этом он отметил, что во всем мире фермеры нередко разоряются из-за нехватки знаний.

«Значительное количество фермеров на селе в мире разоряются по причине нехватки знаний. Это связано как с отсутствием возможности обучаться и повышать квалификацию, так и развитием самой аграрной науки», — добавил глава МСХ.

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