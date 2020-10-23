Компетентные специалисты не хотят работать в аграрном секторе Казахстана – минсельхоз

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Компетентные специалисты не хотят работать в аграрном секторе Казахстана, заявил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«Ввиду ограниченного доступа к социальным благам, сезонности работ и низкой оплаты труда компетентные специалисты не мотивированы к работе в аграрном секторе и при первой возможности переходят на более оплачиваемую работу, как правило, уезжая в города», — сказал Омаров на парламентских слушаниях в пятницу.

При этом он отметил, что во всем мире фермеры нередко разоряются из-за нехватки знаний.

«Значительное количество фермеров на селе в мире разоряются по причине нехватки знаний. Это связано как с отсутствием возможности обучаться и повышать квалификацию, так и развитием самой аграрной науки», — добавил глава МСХ.