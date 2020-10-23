Города не могут обеспечить работой всех приезжих из сел Казахстана

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Города не могут обеспечить работой всех приезжих из сельской местности, считает старший эксперт по аграрной политике бюро Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям и партнерству в РК Лилия Мусина.

«Опорными сельскими населенными пунктами, системы жизнеобеспечения которых финансируются в приоритетном порядке, теперь считаются села с наибольшей численностью населения. По нашему мнению, такой подход имеет большие риски эффективности государственных инвестиций. Он не обеспечивает устойчивого и долгосрочного развития села, так как при низких перспективах занятости и получении стабильных доходов, нарастают тенденции к переселению (особенно молодежи) в более благоприятные территории, в основном, в города. Но реальность такова, что и города не могут обеспечить всем приезжающим достойную занятость, так как темпы индустриализации в стране пока не соответствуют росту миграции. Опережающий рост городской бедности – почти в два раза за пять лет – говорит о том, что ресурсы городской экономики не покрывают потребности в трудоустройстве растущего, в основном за счет миграции из села, городского населения», — сказала Мусина в ходе парламентских слушаний в пятницу.

Она отметила, что такая ситуация увеличивает риски социальной нестабильности.

«Пандемия и сокращение нефтяного сектора еще более усугубляют ситуацию. В результате мы имеем переизбыток неквалифицированной рабочей силы в городах, дальнейшее расслоение население по уровню доходов, рост рисков социальной нестабильности», — добавила Мусина.