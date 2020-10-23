Aстана. 23 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. На 15% выросли в Казахстане за сентябрь чистые премии страховщиков, сообщает Национальный банк.

«Чистая сумма премий, заработанных страховщиками за сентябрь 2020 года, по сравнению с августом 2020 года, увеличилась на 15%, до Т289 млрд», — сообщается в отчете на официальном сайте Нацбанка.

Чистая сумма премий, заработанных страховщиками в обязательном страховании на 1 октября увеличилась на 13%, до Т78 млрд, в добровольном личном страховании – на 17%, до Т130 млрд, в добровольном имущественном страховании – на 14%, до Т81 млрд.

В обязательном страховании наиболее высока чистая сумма заработанных страховщиками премий по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ГПО ВТС) – Т47 млрд, в добровольном личном страховании – по страхованию жизни – Т59 млрд, в добровольном имущественном страховании – по страхованию имущества от ущерба – Т44 млрд.