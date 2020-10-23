Около Т70 млрд за сентябрь выплатили страховщики гражданам и компаниям в Казахстане

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Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около Т70 млрд за сентябрь выплатили страховщики гражданам и компаниям в Казахстане, сообщает Национальный банк.

«Чистые выплаты страховщиков за сентябрь, по сравнению с августом 2020 года, увеличилась на 17%, до Т70 млрд», — следует из отчета, размещенного на официальном сайте Нацбанка.

Чистые расходы по страховым выплатам по обязательному страхованию на 1 октября 2020 года увеличились на 15%, до Т23 млрд, по добровольному личному страхованию – на 14%, до Т32 млрд, по добровольному имущественному страхованию – на 25%, до Т15 млрд, уточняется в отчете.

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