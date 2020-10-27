Госказна потеряла из-за пандемии за январь-сентябрь около Т1,1 трлн — КГД МФ РК

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Нур-Султан. 27 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Госказна потеряла из-за пандемии COVID-19 за январь-сентябрь около Т1,1 трлн, заявил председатель комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев.

«Потеря государственной казны за девять месяцев 2020 года от пандемии COVID-19 оцениваются примерно в Т1,1 трлн», — сказал Султангазиев на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, кроме того, микро и малому бизнесу оказано в виде льгот, отсрочек и других видов поддержки — на Т1,5 трлн.

«Также, Т300 млн — это прямые потери (уменьшение налогов – КазТАГ)», — добавил Султангазиев.

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