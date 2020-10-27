«Технари» уезжают из РК

Страну в этом году покинули 1,8 тысячи специалистов, прибыли — лишь 485 человек

Из-за карантина печальный показатель меньше, чем годом ранее, когда число уехавших специалистов с техническими дипломами превышало 3,4 тысячи за полгода

За январь–июнь 2020 года страну покинули 8,4 тыс. человек в возрасте старше 15 лет — в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. Среди них численность пенсионеров (мужчины — от 63 лет, женщины — от 58 лет) составила 459 человек, сократившись в два раза; численность трудоспособного населения — 7,9 тыс. человек — в 1,8 раза меньше, чем годом ранее.

Численность прибывших старше 15 лет составила 5,8 тыс. человек — на 19,9% больше, чем год назад. Среди них 656 пенсионеров (рост на 25,7% за год) и 5,2 тыс. представителей трудоспособного населения (рост на 19,2%).

Внутри страны численность переселенцев старше 15 лет составила 252,6 тыс. человек — на 29% меньше, чем годом ранее. Среди них между регионами меняли место жительства 104,8 тыс. человек, минус 26,2% за год, внутри региона — 147,8 тыс. человек, показатель также сократился на 31%.

За полгода внутри страны мигрировало 20,4 тыс. пенсионеров и 232,2 тыс. человек в трудоспособном возрасте.

Среди покинувших страну больше всего людей технических специальностей: 1,8 тыс. человек — в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. Ещё 990 человек имели экономическую специальность (минус 45,1%) и 539 человек — педагогическую (минус 44,7%).

В то же время прибыли в страну 485 человек технической специальности — на 0,2% меньше, чем годом ранее. Также среди прибывших — 228 человек с экономическим (минус 8,1%) и 220 человек с педагогическим дипломом (минус 6,4%).

Внутри страны сменили место жительства 19,3 тыс. «технарей», 16,8 тыс. педагогов и 14,5 тыс. человек с экономическим образованием.

Численность занятого населения, чья работа расположена вне места проживания, составила 571,3 тыс. человек — на 10,2% меньше, чем годом ранее. Среди них 70,2%, или 401,2 тыс. человек, возвращаются домой ежедневно; 17,4%, или 99,3 тыс. человек, — 1-2 раза в месяц; 8,5%, или 48,4 тыс. человек, — раз в неделю; 3,9%, или 22,4 тыс. человек, — реже одного раза в месяц.

В гендерном разрезе 67,8%, или 387,4 тыс. занятых человек, чья работа расположена вне места проживания, — мужчины, ещё 32,2%, или 183,8 тыс. — женщины.

На 1 августа 2020 года в стране по разрешительным документам осуществляли свою трудовую деятельность 16,8 тыс. иностранных граждан — на 3,8% меньше, чем месяцем ранее.

На 1 октября в Казахстане действуют 16,1 тыс. разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, передаёт МТиСЗ. Основная часть разрешений на привлечение ИРС была выдана по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 7,5 тыс. и 1,1 тыс. человек соответственно.

В данный момент в Казахстане насчитывается 1,8 тыс. работодателей, использующих ИРС. Основные страны исхода трудовых мигрантов — Украина (3,5 тыс. человек), Таиланд (1,7 тыс.), Турция (1,7 тыс.), Узбекистан (1,2 тыс.) и Сербия (1,1 тыс. человек).

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Информация предоставлена Finprom.kz