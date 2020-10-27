Названы условия изменения частоты авиарейсов в Казахстане

Нур-Султан. 27 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байбагулов рассказал о том, при каких условиях количество авиарейсов будет изменяться.

«Если пассажиры, наши граждане, будут прилетать со 100% справками ПЦР-анализов, то, соответственно не будет сокращаться количество рейсов, а будет пересматриваться в другую сторону», — сообщил Байбагулов на брифинге во вторник.

По его словам, «все зависит от наших граждан, от их солидарной ответственности за свое здоровье и здоровье находящихся рядом с ними лиц».